En el Teatro Metropólitan, donde se escucharán temas de ambos discos y los anteriores, celebraré la vida, mi embarazo, la música y los Grammy , aseguró. La cantante reside en Tepoztlán, Morelos, donde –asegura– el paisaje y los sonidos le brindan tranquilidad e inspiración.

En conferencia de prensa virtual, la cantautora aseveró que está emocionada con sus presentaciones, que sostiene charlas espontáneas con su bebé y ejerce la libertad con el arte. Desde pequeña tuve etapas, en mi infancia y adolescencia, en las que me sentía atrapada. Conté hace poco que estuve en una relación abusiva por algunos años; estaba atrapada y encontraba la libertad en el arte, en canciones, en pinturas. En ese tiempo hacía instalaciones, cantaba para niños y me vestía de payasito, hacía trajes, vestuarios y como botargas... y me escapaba en eso. Me sentí libre y creaba con absoluta libertad y podía ser yo; nadie me podía lastimar .