Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de diciembre de 2021, p. 26

Horacio Duarte, titular de la Administración General de Aduanas (AGA), informa que en lo que va de este sexenio han sido cesados alrededor de 2 mil 711 funcionarios aduanales ligados a supuestos actos de corrupción.

Lo anterior lo informó al presentar la Estrategia nacional anticorrupción en aduanas de México, que desarrollará en conjunto con la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Desde la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Duarte destacó que entre los 2 mil 711 funcionarios que fueron despedidos hay 39 que están denunciados ante la Fiscalía General de la República por actos de corrupción en actividades aduaneras.

“Hay 2 mil 711 funcionarios cesados por actos de corrupción y falta de disciplina institucional, hacían cosas prohibidas por la ley, daban facilidades para ingresos de mercancías y pedían una mordida para dejar pasar una maleta o un vehículo”, explicó.

Además, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, se han congelado las cuentas de 12 ex funcionarios de la AGA; no obstante, hasta el momento no se ha emitido ninguna orden de detención.

Para Duarte, la limpia de la red de 49 aduanas que hay en todo el país es una prioridad del gobierno federal, pues entiende que sin un manejo adecuado de éstas es imposible conseguir los objetivos que se plantea la Cuarta Transformación.