uy preocupante el acuerdo presidencial que hace dos semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos y obras que se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. Para fines prácticos establece que a cinco días de presentada la solicitud en torno a un proyecto, si no se ha otorgado autorización provisional expresa se entenderá resuelta en sentido positivo. Dicha autorización dura un año para obtener la definitiva. Salta la pregunta: ¿qué pasa si la resolución final es negativa y ya existen acciones con impactos irreversibles? Es evidente que el Ejecutivo federal no tiene facultades para modificar disposiciones de las leyes implicadas en sus proyectos de infraestructura y obviar los trámites y plazos establecidos en ellas, estableciendo en los hechos un régimen de excepción.

Se ha generado una intensa polémica y es importante señalar que, no obstante los muy sólidos argumentos jurídicos, el único camino para combatir la inconstitucionalidad del acuerdo en cuestión, recae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese terreno se puede observar que por lo que se refiere al Congreso de la Unión, en ambas cámaras Morena ha cerrado filas para impedir que se presente controversia constitucional. Incluso en el Senado, 53 integrantes de oposición solicitaron formalmente a la presidenta, Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, y tras un largo debate ella concluyó que tiene dudas, por lo que pedirá un estudio jurídico. Por el lado de Morena nada de reflexionar sobre la invasión de sus facultades como Poder Legislativo, simplemente defendió los proyectos objeto del blindaje presidencial y reivindicó su mayoría en rechazo a la presentación del recurso.