E

l infierno de la migración de nuestros días es extremo. Mujeres y hombres, con frecuencia con hijos, o niños sin padres, enfrentan los obstáculos sociales, políticos, climáticos, geográficos, delictivos, más brutales, marchan por caminos inacabables en selvas y llanos, y les esperan en el camino, o en el país de su destino, soldados que los devuelven al principio de cada hazaña, que pudo haberles tomado años cumplir, para iniciarla de nuevo: lo que quieren dejar atrás es peor. La implicación es terrible: los que no migraron o no pudieron hacerlo permanecen en un infierno más profundo. Migrantes y no migrantes son las dos caras de uno de los procesos sociales masivos más inhuma­nos que constituyen al sistema colonial capitalista.

El caleidoscopio social de los colonizados, con su opresión continua, construye seres humanos con una suma de arrojo, capacidad de trabajo, resiliencia y potencialidad de de­sarrollo, que los haría fuerza de trabajo altamente deseada y demandada. Pero en el país de destino elegido , si no son rechazados, les esperan los salarios más bajos, la falta de derechos, el hacinamiento como vivienda, la discriminación racial sistemática, el trato policiaco más artero. Durante más de un siglo, los empleadores del centro imperial contrataron esa fuerza de trabajo o la rechazaron, según la fase –ascenso o descenso– del ciclo económico. La globalización neoliberal trajo consigo el estancamiento secular y, ahora, esa fuerza productiva no hace falta, el capitalismo no puede crearle empleo en ninguna parte.

Los migrantes hacinados en la frontera de Bielorrusia con Polonia, o en la de México con Estados Unidos (EU), no están ahí por su decisión, sino porque sobran. La globalización neoliberal fue construida para despejar de estorbos a la expansión del capital, y una de sus primeras reglas dispuso: libertad de movimiento al capital, no a la fuerza de trabajo. La no libertad transfronteriza de la fuerza de trabajo es otro recurso de los empresarios.