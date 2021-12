Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 7 de diciembre de 2021, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que en su gobierno sí hay apoyo a la clase media, a partir de acciones para evitar los gasolinazos, el aumento al precio de la luz y reactivar la economía, por lo cual consideró que el descontento, en una parte de este sector, es de carácter ideológico, no económico.

Aunque reconoció que el eje de su estrategia es el apoyo a los más pobres, resaltó que no fue poca cosa ratificar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. También a los grandes empresarios les ha ido bien, dijo a la prensa.

¿Cómo no se va a ayudar a la clase media si ya recuperamos todos los empleos que se perdieron durante la pandemia y ya hay cerca de 400 mil empleos de más, excedentes? , planteó.

Entonces, claro que se ayuda. No es el problema de la clase media que no esté siendo apoyada. De verdad se está apoyando a los más pobres, porque eso es lo más humano, pero también se está apoyado a la clase media .

El descontento –subrayó– es de aquellos que vivían al amparo del poder público y obtenían privilegios.

Pero al mismo tiempo destacó que hay mucha gente de esa clase media honesta, inteligente, humana, que no son aspiracionistas o están informados y no tienen pensamiento dogmático, no están enajenados y tampoco se dejan manipular .

Enfatizó que habla con empresarios, con los grandes, con todos, y les digo: a ver, ¿te ha ido mal?, ¿has perdido? Los de arriba, nada; al contrario, han ganado .

López Obrador aceptó, sin embargo, que la pandemia afectó con mayor peso a los restauranteros, al comercio y al turismo.