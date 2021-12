En cuanto a las publicaciones en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, respondió:

Ni modo que los corruptos vayan a respaldar al gobierno que se propone acabar con la corrupción, pues no. Ellos, como lo estamos viendo, están inconformes, molestísimos, y ahora que tenemos la aprobación de la gente, pues los ataques se intensifican , dijo al vincular la reciente difusión de encuestas favorables a su mandato y la publicación –en medios de comunicación de sus adversarios– de notas contra integrantes y ex integrantes de la administración federal.

También dijo que se menciona a su secretario particular, Alejandro Esquer, por un asunto de 2017, del cual las autoridades resolvieron que no había ningún delito; pero aplican la máxima del periodismo, que la calumnia cuando no mancha, tizna. Entonces, ahora están desatados .

El Presidente tiene la certeza –y así lo plantea a la prensa de manera frecuente– que el periodo neoliberal fue el de mayor saqueo y corrupción en el país, donde pequeños grupos tenían el control de todo.

Sin embargo, refrendó su opción por la cancelación de los contratos millonarios de los sexenios pasados.

Aseguró que si su gobierno repartiera dinero como antes, tendría a sus críticos callados, obedeciendo como vasallos, pero eso significaría dejar de combatir la corrupción, lo cual ha dejado un margen –calcula– de unos 100 mil millones de pesos al año para ayudar, con esos recursos, a los pobres.

Luego proyectó en el salón un tuit publicado por el ex presidente Vicente Fox, en el cual se afirma que cuando era líder opositor, López Obrador abandonó a los indígenas a su suerte.