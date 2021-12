L

a creación de la palabra fue la primera revolución tecnológica que separó al ser humano del resto del reino animal. Transmitir conceptos, órdenes y sentimientos a través de un lenguaje común permitió el desarrollo del homo sapiens.

Sin embargo, la historia no comienza con el lenguaje oral, sino que inicia cuando aparece la escritura en Mesopotamia y Egipto, hace aproximadamente 5 mil años. Antes de este periodo no se conoce con precisión la evolución social.

Quedan registros de los primeros textos en tablillas de barro, pintura en piedras, papiro y madera, entre otros elementos. La escritura permitió el rápido avance de la sociedad porque el conocimiento pasó de generación en generación y, de esta manera, se acumularon los descubrimientos realizados en el pasado.

Casi en forma paralela a la escritura se conforman las primeras bibliotecas. Quizá la más antigua sea la de Uruk en Sumeria 2400 a. C. y siglos después destacan las de Nínive por el año 668 a. C. y la de Babilonia por 505 a. C.

Alejandro Magno, rey de Macedonia, fue impulsor de la difusión de la cultura, quizá por la influencia de Aristóteles que fue su tutor y aunque lo asesinaron muy joven, desarrolló las bases para que años después se erigiera la gran Biblioteca de Alejandría, por 285 a. C.