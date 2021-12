Arturo Cano

Periódico La Jornada

Martes 7 de diciembre de 2021, p. 29

Tres casos, de un océano, ponen en evidencia las malas prácticas, las violaciones al debido proceso y la inacción de la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, encabezada desde hace 12 años por Carlos Zamarripa, un personaje cuya renuncia han pedido lo mismo colectivos de víctimas y familiares que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las víctimas decidieron presentar sus casos en la Ciudad de México porque el gobierno de Guanajuato gasta más de un millón de pesos al día en publicidad y eso se convierte en una forma de control editorial de los medios. Estamos aquí para romper el cerco mediático que la publicidad crea, según dijo Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

La primera víctima en tomar la palabra fue Laura Elena Díaz Infante. En noviembre de 2015, su esposo, Jorge González Topete, salió de su casa para no volver nunca. Su cuerpo fue encontrado en un hotel de la ciudad de León. Él estaba lleno de vida y lo que me dijeron las autoridades no era lógico para mí .

La fiscalía estatal concluyó que Jorge se había suicidado, supuestamente por culpa por mal manejo de dinero como ejecutivo de un banco, y que se había envenenado con una estopa mojada en solvente y un cóctel con raticida. Las autoridades se apresuraron a solicitar el permiso de un familiar (un sobrino que entonces tenía 20 años) para que el cuerpo fuese incinerado.

Dado que oficialmente se trató de un suicidio, la señora Díaz Infante tuvo que emprender un complicado camino para lograr el pago del seguro de vida, que le había sido negado por la causa oficial de la muerte.