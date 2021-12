Elio Henríquez y Ernesto Martínez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 7 de diciembre de 2021, p. 28

Integrantes de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), padres de familia y alumnos ocuparon este lunes la alcaldía de Ocosingo, Chiapas, para exigir la apertura de plazas administrativas, construcción de escuelas telesecundarias y otorgamiento de claves para nuevos centros educativos de ese nivel.

Más de 100 inconformes iniciaron la protesta cerca de las 10 de la mañana en el parque central; se apostaron en los corredores de la alcaldía y encerraron a los empleados del ayuntamiento, quienes a las 16 horas comenzaron a salir.

En conferencia de prensa, uno de los profesores dijo que decidieron protestar porque las autoridades educativas no han contestado sus demandas, a pesar de que se han sentado a dialogar. Su respuesta es que no se puede, que es improcedente construir telesecundarias porque no hay una necesidad real .

Aseguró que la demanda inmediata es construir telesecundarias en el barrio Agua Azul y en Laja Tendida, así como en las comunidades de Nazaret y Benito Juárez.

Exigieron, además, el descongelamiento de plazas administrativas para la contratación de personal.