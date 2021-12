Reiteró que el sector energético es de utilidad y de interés público y no privado, es la regla establecida para garantizar a los mexicanos el acceso a los energéticos a precios accesibles.

El PAN y el PRI rechazaron la reforma eléctrica del presidente López Obrador. La priísta Claudia Ruiz Massieu advirtió a la titular de la Sener: la reforma no va pasar en el Senado .

También la panista, Xóchitl Gálvez afirmó: en el Senado vamos a enterrar la reforma eléctrica .

A pregunta de la oposición, la secretaria de Energía afirmó que en caso de aprobarse esta reforma no se violará ninguna cláusula del T-MEC.

“Nosotros ya analizamos lo del T-MEC, no tenemos ahí ningún problema. Cuando se iba a ratificar el tratado, el presidente López Obrador expresó que el capítulo de energía quedara fuera y en este caso cada país va a quedar libre de modificar y de apegarse a su Constitución. Cada parte adoptará leyes nacionales para la distribución de sus negocios y que no sean anticompetitivos, aquí estamos hablando de 54 por ciento para la CFE y 46 por ciento para privados.