stuve en el mitin de apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando la torpeza de Vicente Fox y su equipo lo desaforaron, tratando infructuosamente de intimidarlo e impedir con amenaza de cárcel su candidatura a la Presidencia de la República; era abril de 2005, el mitin multitudinario, como el del día 1º de diciembre pasado, el mismo pueblo pero distintos sentimientos y distintas motivaciones.

En las buenas y en las malas, ahí ha estado apoyando la gente de todos los niveles sociales, de todos los rincones del país. Han pasado 16 años, seguramente algunos de los de entonces ya no están y otros se han sumado posteriormente. Muchos hemos tenido la suerte de haber participado en las dos manifestaciones populares que sin duda registrará la historia. El mismo pueblo, diferentes estados de ánimo y distintas motivaciones, en las dos ocasiones, impresionante multitud colmando el Zócalo de la Ciudad de México, corazón de la nación.

El de entonces, con tristeza, con coraje contenido, escuchó el mensaje del jefe de Gobierno que avisaba a sus seguidores que iría personalmente a defender su causa ante la Cámara de Diputados y pedía a la gente que nadie lo siguiera, que los asistentes a ese mitin tumultuario, se fueran a sus casas a ver y escuchar por el Canal del Congreso la acusación que se le hacía y la respuesta que él daría. Creo que el Canal del Congreso nunca ha tenido una audiencia tan numerosa y tan atenta.

La multitud atendió el llamado con una mezcla de tristeza y coraje contenido, si se les hubiera pedido, se hubieran dirigido a San Lázaro a enfrentar represión y violencia, pero el dirigente, como ahora lo ­reitera, pretende un cambio pacífico y no podía exponer ni a sus seguidores ni al país.

Prevaleció la prudencia y la visión de un estadista reflexivo; nos fuimos todos a ver y a oír su defensa clara, sólida y valiente, discurso dicho a sabiendas de que la decisión tomada de antemano, no se movería un ápice; las mayorías en la Cámara, ya desde entonces del PRI y el PAN, no iban a escuchar razones y argumentos, iban a cumplir con una consigna de sus coordinadores parlamentarios.

Hago un paréntesis, el vicio de entonces no se ha superado del todo, los legisladores, me resisto a llamarlos a todos con el término de parlamentarios, salvo algunas excepciones, votaron en grupo, como representantes de sus partidos y facciones y no como representantes de la nación. Escucharon el brillante discurso, los argumentos irrefutables, entendieron la magnitud del acto político, un proceso sacado de la manga para anular una candidatura popular y, así y todo, votaron por el desafuero.