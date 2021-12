Laura Poy y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Lunes 6 de diciembre de 2021, p. 12

Antropóloga, escritora y pensadora feminista, Rita Segato afirma que la lucha de las mujeres “no obedece a una lógica patrialcal, no es un movimiento egoísta, sino para el progreso del mundo, para un bien de todos, de todas y todes. Nuestro movimiento es para el bien común, no sólo para el bien de las mujeres.

“El objetivo es un beneficio para la humanidad, para el mundo, aunque luchamos por nosotras, por ejemplo, si se detiene la violencia feminicida y violadora, torturadora de los cuerpos de mujeres, la humanidad entera va a vivir un tiempo mejor.

Si se desmonta el mandato de masculinidad, que es el que garantiza el reclutamiento para la guerra, así como el de los sicarios, el mundo entero mejora, da un paso adelante.

En entrevista con La Jornada insiste que somos nosotras, nuestro movimiento, lo que está protegiendo a los hombres de sí mismos y los empujamos a una revisión de lo que obedecen como mandato de masculinidad.

Autora de obras como La guerra contra las mujeres, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y Contra-pedagogías de la crueldad, reconoce que el movimiento feminista en nuestros países ha vuelto a las calles después de décadas de estar institucionalizado.