Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Lunes 6 de diciembre de 2021, p. 10

En América Latina soplan vientos progresistas que apuntan a la integración y el desarrollo, aunque la región es escenario de un desembarco fascista que pone en riesgo a las democracias, advirtió el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper.

Entrevistado en el marco de su participación el séptimo encuentro del Grupo Puebla –que sesionó martes y miércoles de la semana pasada en la Ciudad de México–, el ex mandatario enfatizó que estos grupos no tienen ningún peso político en sus países de origen, pero en Latinoamérica han cobrado fuerza porque reciben apoyo de poderes fácticos y grandes consorcios de comunicación que les dan espacio para transmitir su discurso de odio y miedo, en particular contra proyectos progresistas y los líderes que los encabezan.

Estos grupos fascistas de ultraderecha están llegando a América Latina y no sé por qué han escogido México como su puerta de entrada. Se caracterizan por la polarización ideológica que consiste en instalar rencores y temores para que la gente no vote por alternativas, nombres y proyectos. Su objetivo es que la ciudadanía sufrague contra líderes, ya sea a través del odio, la pasión, la confrontación y/o el miedo .

Ya han dado algunos nefastos resultados , como la primera vuelta de la elección presidencial en Chile, que dio ventaja al candidato ultraderechista/pinochetista José Antonio Kast; el intento de evitar el triunfo de Pedro Castillo en Perú y lo que podría presentarse en Colombia en pocos meses.