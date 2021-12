El partido político realiza un ejercicio aritmético que no tiene sustento fáctico (contra la decisión del INE de retirarle el recurso), al partir de la idea de que el tiempo del que no gozó por su registro tardío se tradujo en la pérdida de votos que hubieran sido suficientes para alcanzar el umbral mínimo. Dicho planteamiento no tiene respaldo porque no hay elementos para sostener que un determinado tiempo como partido constituido implicaría la obtención de una cierta cantidad de respaldo electoral .

Con la pretensión de definir el destino de estos tres partidos (que por ley deberían desaparecer por no lograr el 3 por ciento), se destaca que “no es viable, desde una perspectiva jurídica, un tratamiento diferenciado del caso sobre la pérdida de registro del Partido Fuerza por México (FxM).

Además, a pesar de la pandemia, FxM llevó a cabo eventos públicos y privados durante la etapa de campañas electorales y, por otra parte, la participación en las elecciones 2021 fue mayor que en los procesos electorales intermedios previos .