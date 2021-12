Una vez más queda en el aire la pregunta: ¿cómo es posible que estos eventos espantosos se hayan normalizado hasta el punto donde los políticos –o varios de ellos– y amplios sectores de esta sociedad no se sienten obligados a hacer lo necesario para evitar que se repitan incesantemente estas escenas? Pero si no sucedió con Columbine en 1999 (desafortunadamente sigue más que vigente el famoso documental de Michael Moore sobre el tema, aunque fue estrenado hace casi 20 años (https://michaelmoore.com/movies/bowling-for-columbine/) y no sucedió nada después la tragedia espantosa de la primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, cuando perecieron 20 niños, como cientos más de estos eventos cada año, ¿qué se puede esperar ahora, mas que la próxima tragedia en cualquier momento y en cualquier parte del país?

Cada día tenemos miedo de que vayamos a recibir un disparo. Cada día que vamos a la escuela. Cada día que nos subimos a un autobús o un tren. Cada día que vamos al parque. Cada día que estamos vivos. Tenemos miedo de recibir un disparo , reiteran los activistas jóvenes de March for Our Lives que fue organizado por víctimas de tiroteos en escuelas (https://marchforourlives.com).

Estados Unidos es el mayor fabricante y vendedor de armas de fuego en el mundo, y es a la vez, el número uno en violencia de armas de fuego entre los países desarrollados; la tasa de muerte por armas es 25 veces más alta que otros países desarrollados. También es el país que más emplea su fuerza militar contra otros países. Todos saben a estas alturas (y hablando de mensajes navideños, incluido Jesucristo) que la violencia propaga más violencia.

Por lo tanto, es obvio que urge desarmar a Estados Unidos por su propio bien, y por el de todos a su alrededor.

The Beatles. Happiness is a warm gun. https://www.youtube.com/watch?v=vdvnOH060Qg

Steve Earle. The Devil’s Right Hand. https://open.spotify.com/track/3Cu0o5CEIvLBBFIbFIBviE?si=2f4031b010d541ff