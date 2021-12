El banco central es el responsable de la gestión de la política monetaria. Aunque sea obvio señalarlo, es un banco: realiza diversas transacciones, gestiona una tesorería, tiene un balance. Cumple funciones bien definidas, entre ellas: regular y emitir la moneda nacional; ser el banco del gobierno; custodiar las reservas liquidas del sistema y, también, las reservas internacionales. Se asocian con el objetivo de conseguir la estabilidad financiera. En este sentido, no es precisa la noción de que las reservas internacionales son del pueblo; no lo son en términos operativos, técnicos ni políticos.

Las operaciones financieras se desarrollan mediante una serie progresiva de innovaciones que ocurren desde la antigüedad. Sus repercusiones en los mercados no son neutrales. Los tipos de instrumentos y de transacciones financieras son incontables y pueden ser de una gran complejidad.

En ese escenario dinámico se generan las crisis y las formas de intervención de las autoridades monetarias para contenerlas. Esto no es inocuo, tiene consecuencias productivas y distributivas. Los equilibrios son inestables, los desajustes pueden ser muy severos como bien se sabe.

Otro aspecto relevante del entramado social en cuanto al vínculo del dinero y el tiempo, tiene que ver con la dinámica poblacional y la interrelación de los estratos de edad. Esto ocurre con las pensiones, cuando la proporción de los que producen y los que consumen se reduce. Por eso, el crecimiento productivo, del empleo y el ingreso es necesario. En el caso de México el problema es manifiesto.

La política monetaria tiene como principio crear y sostener las condiciones necesarias para la estabilidad de la moneda. La inflación merma el valor real del dinero, su capacidad de compra, perjudica más a los que reciben ingresos fijos o muy bajos y esporádicos. La depreciación del peso frente al dólar es otra fuente de inestabilidad.

La ley del país establece, en el artículo 28 de la Constitución que el Estado tendrá un banco central autónomo y su objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso y así fortalecer la rectoría del desarrollo que corresponde al Estado.

Así como el Presidente ha sido muy conservador en materia fiscal, de lo que se precia como uno de sus principales logros, su gobierno debería hacer lo mismo en materia monetaria y evitar desajustes mayores en la inflación, el tipo de cambio y la confianza en el banco central. El objetivo de sustentar la estabilidad macroeconómica debe ubicarse en las condiciones actuales de escaso crecimiento productivo, presiones inflacionarias, alta subocupación e informalidad laboral, deterioro significativo del ingreso y patrimonio familiar y situación de pobreza de muchos hogares, a lo que se suma la gran inseguridad pública.

El banco central tiene que ser fuente de expectativas favorables; se requiere de la credibilidad en la autoridad monetaria y esa no se crea por voluntad. La ley fija los objetivos y la junta de gobierno actúa con un margen de discrecionalidad en un contexto de información incompleta. Lo hace con un instrumento básico que es la tasa de interés de referencia. Tiene un papel institucional en el ámbito interno y en las relaciones económicas con el exterior, no actúa de modo aislado. Hoy, no es momento de debilitar esa institucionalidad.