Por ejemplo, en el feminicidio claro que hay un actor directo que va y mata a una mujer, pero también hay una sociedad que tolera que eso suceda y una justicia que permite que no le hagan la perimetral y una policía que no controla que no se acerquen y un juez que no lo mete preso y entonces después termina matando a esa mujer; hay muchos otros resortes que, más allá de que un hombre quiera matar a una mujer, no saltan a tiempo para evitarlo.

Compartió que siempre trabaja con obsesiones, como el silencio, porque el crimen, cuando no se sabe que ocurrió, es un silencio, es algo que no está dicho y que hay que decir. Pero también con el encierro, la hipocresía, las normas que son fallidas, el qué dirán. La sociedad, como personaje, está en todas mis novelas; no es un escenario donde transcurre algo, sino que tiene peso, porque pone normas que modifica a los personajes de alguna manera, los limita, los pone en problemas .

En esa búsqueda de la verdad como tema, las líneas de suspenso que basa en enigmas se transfieren a su trabajo de guionista, como en la serie El reino, que tuvo una exitosa primera temporada y que coescribió con el director, también argentino, Marcelo Piñeyro.

–En la literatura la imaginación tiene un papel predominante en el lector, pero en las series televisivas el material ya está ahí listo para ser deglutido sin masticar. ¿Cree que las series, tal como se realizan ahora, podrían ser una alternativa que desplace de a poco a la literatura?

–La imaginación de la literatura no se puede suplir, pero en streaming he visto cosas impresionantes. Quizás en un libro hay más posibilidades de meterse en otras cuestiones, pero ver una buena serie filmada con las mejores técnicas, equipos y artistas también es un goce para el espíritu (...) Además, muchas veces podemos subsistir más escribiendo guiones que literatura. Nos da un ingreso; no me parece un tema menor.