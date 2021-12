E

n un esclarecedor artículo de Jeremy Cliffe, editor internacional de The New Statesman, sobre la perspectiva abierta por la nueva coalición alemana del semáforo , podemos ver nuestra propia realidad política a través del espejo . Allá se preparan para gobernar juntos los verdes, los liberales y los socialdemócratas, detrás de la convocatoria común atreverse con el progreso que recuerda aquella célebre invitación de Willy Brandt: atreverse con la democracia . Acá, desde el púlpito republicano, se convoca a cerrar filas, a no ceder ni titubear ante las dificultades o la adversidad en un frente hermético donde no caben ni el equivalente de los verdes ni la ilusión liberal en una economía dinámica e innovadora.

Avanzar sin tranzar reclamaban a cohortes juveniles, quienes se veían a sí mismas como vanguardia revolucionaria después del criminal desenlace del 68. Pa-ra después repetirlo y, desde un ilusorio flanco de pureza comunista y radical, tratar de estigmatizar las invitaciones a formar partidos representativos, de amplio espectro e inspirados en convicciones nacionales y populares que después de la tragedia hacían dirigentes como Heberto Castillo y Demetrio Vallejo.

Don Rafael Galván, los electricistas democráticos y los dirigentes auténticos del 68 buscaban imágenes y perspectivas de organización social y política de genuina inspiración de reivindicación proletaria, entendidas como continuidad natural, orgánica, por así decir, del reclamo democrático enarbolado hasta la prisión o la represión por aquel movimiento cuyo legado recorría todo el espectro político de aspiración e inspiración democrática y justiciera, que los estudiantes habían buscado declinar hasta volverlo discurso liberador.