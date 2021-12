Para ganar las elecciones de 2024 se requiere unidad, enfatizó el mandatario neoleonés, quien fue aplaudido por la militancia, pero en menor medida que Colosio. El edil no paro de saludar y tomarse fotografías con quien se las pidió.

Alfaro, nombrado posible candidato presidencial en 2024, junto a García y al presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló que entre los mencionados no podrá haber lugar para la diferencia, la disputa o la discordia.

Eso también es pasado y nosotros no somos ni seremos parte de ese pasado , puntualizó en la convención nacional de MC en la que los gobernadores de Jalisco, Enrique Alfaro, y de Nuevo León, Samuel García, secundaron el rechazo a una coalición con los partidos tradicionales .

El senador Dante Delgado Rannauro fue electo ayer de nueva cuenta dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), tras lo cual ratificó que no establecerá alianzas con la vieja política, con los partidos de siempre .

En su discurso, Delgado confió en que ganarán los comicios de 2024 y criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Resaltó que no entendió la enorme responsabilidad que recayó en sus hombros, se negó a escuchar, dialogar, aprender, rectificar y mirar hacia adelante, a pensar en futuro.

Agregó que el titular del Ejecutivo no comprendió que había que erradicar la corrupción de las instituciones, no acabar con ellas; que había que fortalecer al Poder Judicial, no infiltrarlo, debilitarlo ni someterlo.

Según él, el proyecto que encabeza el Presidente ha fallado en todo porque no se puede avanzar con la mirada fija en el pasado. Y eso es lo que ha hecho este gobierno, aferrarse al pasado, decidir pensando en el pasado, seguir haciendo lo que se hacía en el pasado .

Pero tampoco se puede tener la mirada puesta en Palacio Nacional. Nosotros no debemos pensar, decidir ni actuar en función de Andrés Manuel porque él no es el protagonista de esta historia, porque lo que nos mueve no son rencores ni revanchas, porque si él está llevando al país hacia el pasado, nuestra obligación es mirar hacia el futuro .