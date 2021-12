Enoja a ricos que se gobierne para todos, dice

H

ay ciegos que ven y otros que viendo no ven, decía Saramago en su Ensayo sobre la ceguera. Y sí, cómo no ver los avances que se tienen con el actual gobierno, lo dijo el Presidente en su tercer Informe: aumento de pensiones y becas, programas sociales, litio propiedad de la nación, no más concesiones mineras, alza al salario mínimo, combate a la corrupción, austeridad republicana, Banco del Bienestar, en fin, una forma honesta y con ética de gobernar muy lejos de los anteriores gobiernos; pero no, el neoliberalismo persiste y apenas se le empiezan a limar algunas aristas, Es cierto, antes se gobernaba sólo para un grupo, ahora para ricos y pobres, a éstos se les reparte presupuesto, pero los ricos siguen acumulando riquezas, el modelo no cambia. Ejemplo: en tres años el capital de seis millonarios creció seis veces más que la economía, se dispararon 48 por ciento las ganancias de los bancos entre enero y octubre, mismo lapso en que las Afore cobraron por comisiones 32 mil 901 millones de pesos. Cinco empresas: Bimbo, Lala, Gruma, Herdez y Bachoco, en plena pandemia, han ganado 72 mil millones de pesos, etcétera, el pago de intereses de la deuda pública es de 2.8 del PIB y el doble de todos los programas sociales.

Es un hecho también que la izquierda histórica no está jugando su papel y está ausente del proceso de cambio. Debe salir del clóset, hacer su tarea y aprovechar la brecha abierta por la 4T, presentar un programa que profundice el cambio o nos quedaremos a mitad del camino y el futuro, en el mejor de los casos, será seguir por el centro y en el peor, el dramático regreso de la derecha como ha ocurrido en otros países. El neoliberalismo vive, la lucha sigue.

Reprochan al IMSS protocolo para biopsia

Zoé Robledo, director de IMSS: Elisa Eugenia Sánchez Vargas, alumna de la UACM, ha recibido un trato displicente, por decir lo menos, por parte del IMSS. Hace poco más de un mes sintió un fuerte dolor en la boca, que en un principio fue diagnosticado como un absceso, pero ningún antibiótico le dio alivio. Fue tratada en la Clínica 31 del Seguro Social, pero ante la falta de resultados con los tratamientos brindados ahí, acudió con una maxilofacial privada, quien alarmada le recomendó una biopsia, dado que los síntomas y radiografías arrojaban indicios de cáncer. Al acudir nuevamente al IMSS, le informaron que la biopsia será tomada en seis meses porque eso marca el protocolo .

Esperar esos plazos puede ser una sentencia a muerte.

El número de afiliación de nuestra alumna, quien goza seguro facultativo, es 031484109331.

Posgrado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la UACM, Pilar Calveiro, Adriana Terán, Ángeles Lara López, Óscar González, Tonatiuh Hernández Correa y Eduardo Correa

