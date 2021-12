Señaló que los peritos y la actuaria, cuyos nombres no fueron dados a conocer, sólo fueron detenidos momentáneamente; no sucedió lo mismo con Cándido Valentín Mijangos Ruiz, Josué Ricardo Mijangos Díaz, Pedro Saúl Martínez Gómez, Francisco Isidoro López Martínez y Juan Icó, habitantes del barrio de Cuxtitali, a quienes agredieron a golpes, les cortaron el cabello, los tiraron al arroyo y les sumergieron la cabeza, violando su dignidad .

El ambientalista afirmó que sobre Kemvó existen muchos intereses económicos y políticos de grupos apoyados por el ex alcalde de San Cristóbal, el pevemista Marco Antonio Cancino (2015-2018), quien dio a los invasores mucho poder y les permitió deforestar el área, en la que se venden y se talan árboles a manos de grupos del crimen organizado

Gómez Velasco agregó que activistas y vecinos de los afectados bloquearon durante cinco horas la prolongación de la avenida Insurgentes con el fin de presionar a la delegada de gobierno, Angélica María Domínguez, para que acudiera a negociar.

La estación local Suprema Radio transmitió una entrevista con el presidente municipal del PVEM, Mariano Díaz Ochoa, quien se negó a mediar en la situación.

Quieren que yo vaya personalmente. No voy a ir nunca. Necesito entrar con mil policías y no puedo porque me van agarrar igual que a los cinco que tienen ahora y porque los de la Guardia Nacional son 30 peludos y los agarrarían también , manifestó.

Nicolás Gómez lamentó las declaraciones del edil porque generan más impunidad y demuestra la incapacidad de las autoridades para actuar .