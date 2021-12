Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 5 de diciembre de 2021, p. 25

Morelia, Mich., Pese a que en 2019 y 2020 el gobierno federal instaló en la región de la Sierra siete cuarteles de la Guardia Nacional (GN), no ha podido frenar a los grupos de la delincuencia organizada que operan en los municipios de Buenavista, Aquila, Tepalcatepec, Chinicuila y Aguililla, aseguran habitantes y autoridades de estas localidades.

En los primeros cuatro meses de 2021, el cártel Jalisco Nueva Generación atacó en reiteradas ocasiones localidades de Aguililla, aunque en las inmediaciones de la cabecera municipal se ubican instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En mayo, ante el fortalecimiento de la seguridad por parte del estado y la federación, los delincuentes abandonaron Aguililla, y se trasladaron a Buenavista, Tepalcatepec, Chinicuila y, recientemente, a Aquila.

En las agresiones, que se han realizado en la noche y donde han utilizado drones para lanzar explosivos, no ha habido bajas; no obstante, provocan temor entre la población, razón por la cual miles de personas optan por migrar y ser desplazadas. Por ejemplo, en Coalcomán, donde no hay ningún destacamento de la GN, desde hace semanas se observa a familias dejar sus viviendas con el fin de trasladarse a un punto más seguro, como Tepalcatepec.