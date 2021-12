Elena Poniatowska

Periódico La Jornada

Domingo 5 de diciembre de 2021, p. 2

La más emblemática de las parejas de los edificios de la colonia Condesa fue, sin lugar a dudas, la que formaron durante años Monse Pecanins y Brian Nissen. Él, inglés, alto y guapo; ella, pequeñita, de fleco y pelo negro y taconeos de flamenco por escaleras, pisos de madera y conversaciones en las que siempre ganaba la partida.

Monse hablaba sin parar, pegaba de gritos de un piso a otro, de una ventana a otra, de la colonia Condesa al Zócalo, de México a Barcelona, de Nueva York a México. Él la escuchaba sin parpadear, como hacíamos todos... Ninguna reunión podía tener éxito sin la pareja más pareja de los años dorados de México, la época en la que surgieron nuevos pintores con ideas que no eran las de Los Tres Grandes; suplementos culturales muy fuera de lo común; el gran triunfo de Octavio Paz, quien viajó a Suecia en 1990 para recibir el Nobel de Literatura; el del teatro en la plaza pública, como proponía Poesía en Voz Alta, y que acabó haciendo María Alicia Martínez Medrano en el Zócalo y en la plaza de Tlatelolco; los murales efímeros en la Zona Rosa; la ironía de Monsiváis; Elena Garro con su abrigo de piel de camello y sus campesinos en Ahuatepec; Juan García Ponce y el novelista Juan Vicente Melo, crítico musical veracruzano, y Juan José Gurrola, los tres Juanes que ya no querían ni oír hablar de la Revolución Mexicana.

–Brian, vamos a recordar a Monse, quien para nuestra gran tristeza murió el 21 de octubre pasado, a finales del encierro que padecimos por la pandemia. ¿Cuándo la conociste?

–Aquí, en México, cuando vine de San Miguel Allende a la ciudad en 1963. Antes viví en París dos años. Cuando llegué a la Ciudad de México tenía 24 años.

–Estabas muy chiquito.

–Más bien muy grandote, muy altote. Nací en Londres en 1939. Después de mi estancia en París pensé en un lugar donde pintar durante dos o tres años. Leí Bajo el volcán, de Malcolm Lowry y, a través de él, Cuernavaca me sedujo, pero la Ciudad de México me fascinó aún más... Leí Bajo el volcán en París, en una pequeña librería muy cerca de la plaza St. Michel, donde vivía en un hotel. Por Malcolm Lowry, México me atrapó y vine en noviembre de 1963. No conocía a nadie y no hablaba ni una palabra de español.

–¡Ay, qué loco! ¿Ya eras pintor?

–Sí, pero no sólo no hablaba español, sino que pensaba, como muchos de mis compatriotas ingleses, que el mundo estaba dividido entre los que hablan inglés y los que no. Como muchos ingleses, esperaba que el mundo entero hablara inglés.

–¡Qué raro, porque tú nunca has sido imperialista!

–Cuando éramos estudiantes, una maestra nos daba clases de francés, pero empezó con la gramática, siempre aburridísima. Ese modo de enseñar equivale a construir un edificio de varios pisos desde el piso más alto; claro que el idioma se te cae si tienes que memorizar reglas de escritura en vez de simplemente practicar la conversación o leer poesía o cuentos que te entretienen.

“Alquilé una casita en San Miguel de Allende; me puse a pintar. Era un pueblito muy bonito, de cinco cuadras hacia arriba, cinco hacia abajo y siete u ocho de cada lado... Mi mejor escuela para aprender español fueron las cantinas de San Miguel. Jugaba dominó, y al poner las fichas en la mesa aprendí una gran cantidad de palabras, pero el vocabulario que se usa en el juego es muy limitado y se repite al infinito, aunque el mío fue aumentando y logré comunicarme con los demás en su lenguaje.