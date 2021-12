C

omo se sabe, la situación en México ha adquirido carácter de crisis humanitaria, debido entre otras cosas al contexto de desapariciones generalizadas y sistemáticas en la mayor parte del territorio mexicano, tal como lo señaló en su Informe final sobre la desaparición en México el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en 2015. Y todo ello como consecuencia de la impunidad e indolencia de las autoridades e instituciones encargadas de administrar, impartir justicia y garantizar atención prioritaria a las miles de personas víctimas y sobrevivientes, por mencionar un ejemplo.

Lamentablemente han aumentado las personas desaparecidas, no localizadas y fallecidas no identificadas. De acuerdo con datos oficiales, hay cerca 95 mil 121 personas desaparecidas y 52 mil fallecidas sin identificar en diversas instituciones del país, como fiscalías, servicios forenses y fosas comunes en cementerios que se encuentran en custodia del Estado. A esto hay que sumar el hallazgo de fosas clandestinas y campos de exterminio que no han sido procesados,así como personas que no están registradas como desaparecidas, debido al contexto de inseguridad y a la participación de autoridades en su desaparición, ya sea por acción o colusión con grupos criminales.

En este contexto, del 14 al 26 de noviembre el Comité realizó su primera visita a México, en virtud de que el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas le confiere la facultad de realizar visitas a Estados parte. Cua-tro de quienes lo integran, junto a otras dos personas que conforman la Secretaría del mismo órgano, se dieron a la compleja labor de visitar la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. Sostuvieron reuniones con colectivos de familiares, organizaciones de la sociedad civil, órganos autónomos de derechos humanos y autoridades, como la Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población, la Comisión Nacional de Búsqueda y oficiales de las fuerzas armadas. Todo ello con el propósito de documentar y presentar un informe sobre la desaparición en la nación, que considere las experiencias y la voz de colectivos de familiares y quienes les acompañan, así como las acciones que han sido implementadas por parte del Estado mexicano, para prevenir, buscar, investigar, sancionar, reparar y garantizar la no repetición.