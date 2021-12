U

n aspecto fundamental de la transformación planteada por el Presidente de la República es el relacionado con la lucha contra la corrupción, la cual ha resultado mucho más difícil de lo que habíamos imaginado, dando como resultado que la inmensa mayoría del conjunto de ex funcionarios corruptos sigan hoy libres, disfrutando de los beneficios que les dieron las fortunas adquiridas mediante acciones delictivas, gracias a las modificaciones a leyes y reglamentos realizados por algunos congresistas, con el fin de lograr la impunidad para quienes utilizaban los diferentes esquemas de corrupción. Estas conductas, que han caracterizado no sólo a los presidentes y altos funcionarios del gobierno federal, han sido seguidas también por gobernadores, presidentes municipales y funcionarios menores en todo el territorio nacional, conformando una cultura que hoy es aceptada como parte de nuestra realidad por un alto porcentaje de la población mexicana, lo que genera, por una parte, que la mayoría viva en situación de pobreza o miseria extrema, ignorando que esto no es asunto de mala suerte, sino producto de esos actos, realizados por parte de quienes supuestamente tenían la función de mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.

Considero que la única forma para resolver este grave problema es a través de la educación, una que nos permita formar una cultura diferente a la que hoy tenemos en nuestro país y similar a la que tienen los países más avanzados, reconocidos como naciones ejemplares, las cuales fueron capaces de recuperarse de la tragedia que vivieron durante la segunda guerra mundial y los años siguientes.

¿Sería posible establecer una cultura similar en nuestro país en los poco más de tres años del presente gobierno? Difícilmente, pero lo que sí es posible es sembrar las bases de este cambio mediante programas de preparación dirigidos a los maestros frente a grupo de educación básica y media superior, en los que se haga referencia a estas conductas que tanto daño han causado a nuestro país, para que ellos las discutan con sus estudiantes e inicien la creación de una nueva cultura que permita transformar a México en un país distinto al que ahora tenemos y en el que cada mexicano sea capaz de comprender el daño que le hacen a nuestro país los diversos actos que hoy aceptamos como parte de nuestra cultura milenaria, pensando que cada uno de ellos resulta irrelevante, tratándose de simples faltas que al cometerse por los ciudadanos de manera individual y de poca monta, nos impide comprender que en ello están las semillas que han desarrollado el país que ahora tenemos y del cual debiéramos sentirnos avergonzados.