uando hablamos de ella, en política o en el arte, siempre hay que tener en cuenta lo que escribió el historiador Ernst Gombrich: la representación simula el efecto de nuestra experiencia, no de la realidad . Así como sabemos que, en un dibujo, dos puntos en una cabeza son los ojos, o que el actor que aparece de Hamlet es Hamlet, en el espacio público también existe esa subversión de la creencia donde representación no es réplica. Una representación, por tanto, es un triángulo entre el público, el actor y el autor de una ilusión que no es un engaño, de un artificio del que brotan emociones reales.

Digo esto por la mediocre comprensión sobre el regreso de la ciudadanía al Zócalo de la capital el miércoles pasado. Tildado de acarreo , culto a la personalidad , masa hipnotizada , el Zócalo del obradorismo no puede entenderse con las teorías del siglo XIX que le atribuían al individuo una racionalidad que se perdía en cuanto se juntaba con otros en la calle. Según los científicos decimonónicos, el hombre del costo-beneficio del liberalismo se diluía en una masa irracional nada más se concentraba con otros en una plaza. Ese menosprecio por lo político es el que asoma ahora cuando se dice que la aprobación del Presidente no se explica con los resultados de su gobierno . Para no caer en esa falacia baste recordar el origen latino de representar : devolver lo que estaba ausente; hacer presente a alguien que no está.