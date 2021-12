Los ex mandatarios Carlos Medina, Fernando Canales, Juan Carlos Romero Hicks, Marcelo de los Santos y Marco Antonio Adame, así como los ex legisladores Juan Antonio García Villa, Juan Miguel Alcántara, Gerardo Priego y José Espina, entre otros, dijeron que trabajan en lineamientos para rescatar los valores fundamentales, los cuales pondrán a disposición de ese instituto; también en propuestas político-electorales, que entregarán a todos los partidos para mejorar la seguridad y atender la pobreza.

Ex gobernadores del PAN y militantes de larga trayectoria apremiaron ayer a una amplia reforma estatutaria en su partido ante la crisis que enfrenta, luego de criticar las trabas para afiliarse y el abuso en la designación de candidatos.

La reforma estatutaria, puntualizaron, debe incluir cambios sustantivos al menos en afiliación, elecciones internas, postulación de candidatos e investigación de denuncias de corrupción de militantes.

Sobre la membresía, dijeron que se tiene que facilitar el ingreso al PAN, por lo que deben eliminarse los obstáculos y trabas de todo tipo impuestos desde hace varios años.

En caso de no ser atendidos sus planteamientos, los ex mandatarios y ex legisladores rechazaron la posibilidad de abandonar las filas del PAN para crear un nuevo partido.