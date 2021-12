Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Sábado 4 de diciembre de 2021, p. 8

Con el fin de no perder el registro de partido político nacional en las próximas elecciones federales, el PRD se reunirá este fin de semana para tratar de iniciar un proceso de transformación, lo que no implicará un cambio de nombre, pero sí la reforma de sus documentos básicos, para caminar como fuerza de izquierda socialdemócrata de causas y no de masas.

Los cambios se analizarán en su 18 Congreso Nacional Ordinario, donde se espera la asistencia de más de 600 delegados. Hasta ayer tenían dos dictámenes listos para discusión, uno para modificar la Declaración de Principios y otro para el Programa de Acción. Quedaba pendiente un tercero para modificar los estatutos, debido a que las corrientes no se habían puesto de acuerdo en el tipo de estructura administrativa que tendrá el partido. En este tema, se discute la posibilidad de contar con una dirección colegiada y que ya no haya presidente nacional.

Camerino Márquez, integrante de la dirigencia perredista, explicó que las transformaciones en los documentos básicos tienen el propósito de construir una fuerza política de cuadros con presencia en las organizaciones sociales, que además se vincule a la agenda verde, a la de las mujeres y a los derechos humanos. Lo que se quiere es retomar las causas de la sociedad, puntualizó.