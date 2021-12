Néstor Jiménez

Sábado 4 de diciembre de 2021, p. 4

Morelia, Mich., El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no debe haber preocupación ante la propagación de la nueva variante del coronavirus, y mucho menos sensacionalismo y amarillismo en los medios de comunicación para atemorizar.

Un par de horas antes de que la Secretaría de Salud diera a conocer la confirmación del primer contagio con ómicron en México, el mandatario destacó la importancia de la vacuna anti-Covid para protegerse frente a todas las formas del coronavirus y subrayó que ómicron no supone más riesgos que las anteriores.

Dijo a la prensa que su gobierno tiene la responsabilidad de hablar con la verdad en ese y en todos los temas, es decir, no minimizar y tampoco sobrescandalizar como hacen algunos medios nada más por tener nota . La llegada de la variante a México es previsible porque hay afectados en Canadá y Estados Unidos, entre otros países, por eso es pandemia , pero no significa más riesgos o peligros y menos aún que la vacuna ya no sirva.