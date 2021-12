Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 4 de diciembre de 2021, p. 4

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso en México de la variante ómicron. Se trata de un empresario sudafricano de 51 años, inmunizado con la vacuna de Pfizer, que arribó al país el pasado 21 de noviembre; seis días después presentó síntomas de Covid leve y desde el pasado lunes permanece en un hospital privado de la Ciudad de México en aislamiento preventivo voluntario.

Agregó que ocho personas permanecen bajo vigilancia epidemiológica debido a que tuvieron contacto directo con la persona contagiada, aunque insistió en que el mensaje más importante para la población es que todos debemos vacunarnos, porque lo que ahora enfrentamos es una epidemia de no vacunados .

Tras participar en la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, llamó a la población a no caer en pánico, porque no se trata de una nueva epidemia , y aseguró que la variante, de acuerdo con evidencia científica, no ha dado muestra de ser más letal, más virulenta o que evada la respuesta inmune de las vacunas o que las pruebas diagnósticas dejen de ser útiles.