Y frente a los señalamientos del ex presidente Vicente Fox, en el sentido de que el gobierno actual tiene popularidad porque entrega migajas y lleva al Zócalo acarreados y arrastrados , López Obrador dijo que es lamentable que llegue a esos niveles de ofensa. Le recordó que él gobernó sólo para los de arriba y al pueblo ni lo volteaba a ver. “Yo preguntaría: ¿y él entregó, aunque le llame ‘migajas’, le entregó apoyos al pueblo? Nada, él gobernó para los de arriba, él ayudó a Roberto Hernández a que no pagara impuestos cuando vendió Banamex.

La política –continuó López Obrador– era asunto de los políticos, para atender a los grandes empresarios, banqueros, a los llamados hombres de negocios, y no hicieron nada por los grupos vulnerables.

En educación pública, dijo, su acción fue la compra, en medio de procesos corruptos, de pizarrones electrónicos y computadoras. En los últimos tiempos aplicaron una reforma educativa para someter y ofender al magisterio.

Ahora, sostuvo, es un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Y para que se molesten más, expresó, divulgó una encuesta –elaborada por la empresa Morning Consult– en la cual el mandatario mexicano se ubica en el primer sitio, a la par de su homólogo de India, con 69 por ciento de aprobación ciudadana, es decir, de los mejores gobiernos del mundo .

Según este análisis, el presidente Biden tiene 44 por ciento de aceptación; el presidente de Brasil, Bolsonaro, 38; de Italia, Mario Draghi, 58; Boris Johnson y Fumio Kishida, de Reino Unido y Japón, respectivamente, 44 por ciento; Macron, de Francia, 36; la señora Merkel, que ya está terminando, 53. Se va bien, estuvo 14 años .

Además, el mandatario citó los porcentajes adjudicados a los mandatarios de Corea del Sur, 38, de Australia, 45; España, 38 por ciento, y de Canadá, 43. El de Tepatitlán, 69 , expresó.

Al final de la conferencia recalcó que su gobierno no es igual a los anteriores. “A mí me pueden llamar ‘peje’ pero no lagarto. No somos iguales, zafo”, dijo.

(Con información de Fabiola Martínez)