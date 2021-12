T

engo en mis manos un hermoso libro para introducir a los niños en el deleite y la comprensión de la mitología griega, a través de sus historias más bellas y de sus héroes más atractivos: Los hijos de Cronos/ Zeus y sus hermanos/ Orfeo y Eurídice/ Dédalo e Ícaro/Prometeo/La Caja de Pandora/ La leyenda de Troya/ El viaje de Odiseo y mucho más. Las ilustraciones también son estupendas y aunque las autoras son italianas, el libro está traducido al español y lo conseguí en una librería de Coyoacán. En realidad, cualquier libro sobre mitología griega para niños puede ser un regalo espléndido para esta Navidad, pues enriquecerá su imaginario, tan estandarizado y empobrecido por los videosjuegos.