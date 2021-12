Prensa Latina

Sábado 4 de diciembre de 2021, p. 19

La Paz. Autoridades bolivianas detuvieron ayer al contralmirante Aldo Bravo Méndez, ex inspector de las fuerzas armadas, involucrado en las matanzas tras el golpe de Estado de noviembre de 2019. El arresto del ex funcionario, acusado en particular por las matanzas de Senkata y Sacaba, que causaron 38 muertos y cientos de detenidos y torturados, fue en la localidad de Trinidad, en el centro oriental departamento de Beni, según el periódico Ahora el Pueblo.

Los agentes que aprehendieron a Bravo, en el contexto de las investigaciones por el proceso legal sobre el golpe de Estado, lo trasladaron el jueves a la ciudad de La Paz para que presente sus declaraciones ante la fiscalía, agregó la fuente.