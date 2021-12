Estamos frente a una revolución musical en su esplendor: la combinación instrumental del Trío de Thomas Stronen nos conducen hacia lo mágico, lo nítido, lo cristalino.

Esta música, además, posee poderosas cualidades sinestésicas. En el disco Bayou, del Trío de Thomas Stronen, escuchamos y al mismo tiempo vemos fractales. Los colores de esos fractales: magenta, gris-plata, naranja, rojos intensos, azul cobalto.

¿Cómo sucedió que al estudiar un disco de música noruega tenemos en realidad muchos discos para reseñar y recomendar?

Sucedió así: además del uso intensivo de los silencios, estos músicos conforman una familia ampliada en Oslo: Thomas Stronen, además de tener su propio Trío, es baterista del Trío de Ayumi Tanaka y también del de Maria Kannegaard y también del de Jakob Davidsen.

Así fue como del disco Bayou pasamos al disco Subaqueous Silence, de Ayumi Tanaka con su trío, conformado por Thomas Stronen en la batería y el formidable músico Christian Meaas en el contrabajo.

Desde su título, Silencio bajo el agua (Subaqueous Silence), este álbum es una experiencia zen, una meditación trascendental, una hermosa sesión de sinestesia también.

El uso insólito de los elementos que conforman el instrumento llamado batería nos pone ahora frente a una orquesta sinfónica que entona himnos y conduce rituales. Tenemos frente a nuestros ojos y nuestros oídos una batería que es en realidad una catedral ecuménica.

¿Qué colores vemos al escuchar este disco, Subaqueous Silence?: blancos, muchos blancos en todas sus tonalidades y alrededor de esas esferas blancas brilla una luminiscencia plateada y cuando Thomas Stronen golpea un címbalo y hace temblar campanas diminutas atadas a sus dedos pulgar e índice, vemos salpicaduras volando en su elegante tonalidad rojiza.

Subaqueous Silence termina siendo, una vez que cerramos los ojos y abrimos todos los sentidos, una serie de voces interiores que resuenan en nuestro plexo solar, nuestras cavidades todas, nuestro bajo vientre, todo nuestro ser interior, y nos damos cuenta entonces de que todas esas que estamos escuchando son nuestras propias voces interiores.

El contrabajo acústico con arco a cargo del gran Christian Meaas crea sonidos que abren portales dimensionales y el sonido asemeja coros de monjes tibetanos entonando el asombroso canto de garganta (khöömei, originario de las montañas de Mongolia) y enseguida asistimos a escenas que nos parece que estamos soñando.

Pasemos ahora al nuevo descubrimiento del Disquero: Silence Trio 3 es un prodigio, una obra de arte, un tesoro y es también un sueño que soñamos mientras suena el piano del maestro Jakob Davidsen y su trío, conformado por, adivinen: Thomas Stronen en la batería y el maestro prodigioso Jesper Egelund en el contrabajo acústico.

Los títulos de las ocho hermosas piezas que conforman este disco asombroso, Silence Trio 3, son amenos, poéticos, didácticos y con el delicioso sentido del humor noruego: por ejemplo: Lazy Afternoon (Non figurative), y otro: Even so Slow but Still in Motion (The Art of Zen), o este: Dust Motes Dancing in the Sunbeams y vemos las motas de polvo bailando en los rayos de sol, de manera similar a cuando Debussy hace danzar a los copos de nieve en su pieza Snowflakes are Dancing.

Lo que escuchamos en este disco son pinturas. Aquí la sinestesia consiste en un recorrido museístico por la pintura contemporánea. Además de los referentes a los grandes pintores sinestésicos Paul Klee y Piet Mondrian, tenemos aquí homenajes a Edvard Munch y Per Kirkeby, dos maestros de la pintura nórdica.

Escuchar estos discos y todos los demás que han grabado juntos y por separado los músicos Thomas Stronen, Ayumi Tanaka, Maria Kannegaard y Jakob Davidsen, es una experiencia mística, mágica, sinestésica. Nos brinda paz interior. Nos tranquiliza.

El término noruego vaer stille significa silencio y también significa tranquilizarse .

Escuchamos todo cuanto nos circunda cuando ponemos atención al silencio. Nos escuchamos a nosotros mismos y escuchamos a todos los demás y nos tranquilizamos.

Escuchar el silencio es privilegio de todos los seres sintientes. Y el más hermoso sonido cercano al silencio es tu sonrisa.

