A pesar de que desde junio de este año la FGR judicializó la carpeta de investigación relacionada con el desvío de recursos que se destinarían a cuatro convenios con el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo para que se produjeran materiales de audio y video que serían utilizados en las campañas de difusión de la Cruzada contra el Hambre, el Ministerio Público Federal no ha entregado información cierta que posibilite hacer la notificación de este caso a Noé Mohedano Badillo, quien firmó los convenios en su calidad de apoderado legal de la institución de radio.

Gustavo Aquiles Villaseñor, juez federal de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Norte, apercibió a la Fiscalía General de la República (FGR) a actuar con eficiencia, eficacia, economía, racionalidad y austeridad , y señaló que impondrá una multa en caso de que la institución ministerial no proporcione los datos ciertos y precisos para la localización de Noé Mohedano Badillo”, uno de los señalados en la llamada estafa maestra.

En este caso también se encuentra involucrado Ramón Sosamontes, quien se desempeñó como jefe de la oficina de Rosario Robles.

En los documentos a los que tuvo acceso La Jornada, se menciona que el 29 de julio y el 23 de agosto de este año se emitieron los exhortos 114/2021 y 133/2021, respectivamente, a efecto de notificar al investigado Noé Mohedano Badillo ; ante la imposibilidad de realizar ese trámite, el juez Aquiles Villaseñor requirió a la Fiscalía a que proporcionara diversos medios para notificar al investigado de referencia .

Así, el 17 de septiembre los representantes de la FGR presentaron un correo electrónico de Noé Mohedano Badillo, obtenido como resultado de investigación de fuentes abiertas, como se desprende del oficio FGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DEISI/0095/2021 .