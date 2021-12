Roberto Garduño y Fabiola Martínez

Viernes 3 de diciembre de 2021, p. 3

Al mirar a detalle una fotografía de la concentración popular en la Plaza de la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó conmovido por la respuesta ciudadana. Quiero agradecer mucho, mucho, mucho a la gente por su apoyo, su respaldo en el Zócalo democrático .

Emocionado aún, explicó a la prensa que la recomendación de anclarse en la izquierda –en el mensaje con motivo del tercer año de su gobierno– fue para los jóvenes, a quienes previno de los políticos acartonados y lejanos al pueblo.

Habló de asumirse tal y como las personas son, y al abundar sobre la autenticidad de cada uno, resaltó la postura de muchos empresarios que en la pandemia no corrieron a sus trabajadores, aunque otros, sí.

En los ecos del informe del miércoles, el mandatario hizo también un reconocimiento a los representantes de trabajadores y empresarios por haber alcanzado consenso en la aprobación del incremento al salario mínimo, de 22 por ciento, vigente desde el primero de enero próximo.

Datos del gobierno federal indican que en lo que va del sexenio se ha recuperado 71 por ciento del poder adquisitivo general y 160 por ciento de ese sueldo base diferenciado en la frontera. El aumento beneficiará a 6.3 millones de trabajadores, 30.5 por ciento de los registrados en el IMSS.

López Obrador destacó el objetivo de su gobierno: la economía moral, la fraternidad, el no dar la espalda al que sufre, al tiempo de valorar a quienes lo apoyan y respetar a quienes no están a favor de su administración. “Hace unos días me comentó un gran empresario, de los más altos: ‘Leí tu libro y esto de que hay que ser auténtico –porque está en el libro– y que así se puede contar no sólo con el apoyo de los de abajo, sino también con el apoyo de gente humana de la clase media y alta –me dijo– ahí me vi, me gustó eso’”.