Silvia Chávez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2021, p. 31

Naucalpan, Méx., El ayuntamiento aprobó por mayoría registrar como parte del patrimonio municipal el rancho Los Tres García, que abarca más de dos hectáreas y se localiza en el ejido Los Remedios, que fue propiedad de Carlos Montemayor, suegro del narcotraficante Édgar Valdez, alias La Barbie, y que se destinará a la Universidad Pública de Naucalpan (UPN), aunque debido a la falta de recursos públicos el plantel no iniciará actividades este año. El regidor panista Pedro Fontaine aseguró que la administración entrante, que se iniciará el próximo primero de enero, tendrá como prioridad pagar su nómina y podría no ser viable que la UPN comience a laborar por la inversión que requiere. Agregó que la alcaldía asignó fondos para realizar obras diversas en la sede de la universidad, pero por las deudas que enfrenta, el proyecto hoy no es factible. En tanto, el dirigente local del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios, Tomás Palomares, solicitó ayer, en la misma sesión de cabildo, que se garanticen los pagos a los burócratas, y advirtió que si no se entregan salarios, prestaciones, así como adeudos en vales de despensa y primas vacacionales, sus agremiados se manifestarán.