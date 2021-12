Carlos Figueroa y Martín Sánchez

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2021, p. 31

Ciudad Victoria, Tamps., Cuatro ciudadanos de los municipios de Reynosa, Matamoros y Tampico presentaron ante el Instituto Electoral del Estado documentos para obtener candidaturas independientes por la gubernatura que se disputará el 5 de junio de 2022.

El órgano informó que los interesados son Fernando Antonio Iglesias Elizondo, de Matamoros; Giovanni Francesco Barrios Moreno y Marco Antonio Elejarza Yáñez, de Reynosa, así como Moisés Méndez Aguilar, del puerto de Tampico. Ayer concluyó la recepción de solicitudes de aspirantes.

En tanto, se dio a conocer que los contendientes morenistas serán seleccionados mediante una encuesta entre los militantes.

Entre los aspirantes se encuentran Héctor Garza González, ex oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública y titular de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de Economía; Adrián Oseguera, presidente municipal de Ciudad Madero; el delegado de Programas Sociales, Rodolfo González Valderrama; el senador Américo Villarreal Anaya, así como la ex alcaldesa de Reynosa y ex panista Maky Ortiz Domínguez y la ex diputada federal Olga Sosa Ruiz, de origen priísta.