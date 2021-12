El gobernador Cuitláhuac García Jiménez –también de Morena– aseguró que la fiscalía no se mueve en tiempos político-partidistas ni de colores, ni es omisa. Está procurando la justicia de manera pareja .

Llama el gobernador a no hacer tratos con criminales

Asimismo, García Jiménez pidió a quienes comenzarán funciones como presidentes municipales el primero de enero desempeñar sus funciones de manera responsable y apegada a derecho .

El Ejecutivo estatal sugirió a los próximos alcaldes que cuiden que no los enrede la delincuencia organizada. No se reúnan con ellos, no acepten imposiciones, porque luego exigen al tesorero, al director de policía y al director de obras que los servicios los hagan con las empresas que ellos tienen .

Asimismo, exhortó a los próximos ediles a prever las consecuencias de sus actos, porque los van a enredar y aquí no va a haber ningún tipo de consideración, independientemente del partido al que pertenezcan .

Cuitláhuac García reconoció el trabajo de la FGE que, reiteró, no actúa bajo criterios político-electorales, sino en el momento que le corresponde, respetando la legalidad.