Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Viernes 3 de diciembre de 2021, p. 24

Si el próximo 13 de diciembre el Congreso de Estados Unidos aprueba su plan de créditos fiscales para automóviles eléctricos, México no sólo recurrirá a instancias internacionales, sino que también interpondrá represalias comerciales en los sectores que más duelan a aquel país, advirtió Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía (SE).

En el pasado efectivamente hemos puesto aranceles y tendremos que plantear algo muy importante y estratégico para aquellos productos donde también duele hacia el otro lado (EU), dar tiros de precisión para que las consecuencias se sientan. Eso no es lo deseable cuando estamos deseando construir una Norteamérica fuerte para hacer frente a las circunstancias mundiales , dijo la funcionaria en rueda de prensa virtual.

El proyecto de ley de gasto social y clima propuesto por el presidente de EU, Joe Biden, y que estudian los legisladores de aquel país, incluye hasta 12 mil 500 dólares en créditos fiscales para vehículos eléctricos de fabricación estadunidense, es decir, se trata de ayudas directas que reducirán el costo de los autos que se elaboren en esa nación.

Además, sólo los vehículos eléctricos fabricados en EU podrán ser elegidos para dicho crédito fiscal o cualquier otro.