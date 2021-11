A lo mejor también me culpan de eso. Estoy viendo la polémica, pregunté de qué se trataba y, según entiendo, se elegirá al nuevo director o directora y lo van a decidir quienes deban hacerlo? , comentó.

Santa Lucía Del Camino, Oax., El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que hay derechización en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), cuyos especialistas, consideró, no estuvieron a la altura de las circunstancias durante el saqueo neoliberal.

Sí, sí, también, aunque no les guste, pero mi pecho no es bodega, siempre digo lo que siento, además, es evidente, de dominio público, no estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de México . Por ello, confió en que todas las instituciones superiores se sacudan .

También lamentó que persista el poder de (Raúl) “Padilla, el rector; bueno, no es el rector pero lleva 30 años dominando la Universidad de Guadalajara... Y también alcahuetes protegiéndolos porque los tratan a cuerpo de rey.

No estoy generalizando, pero cada vez que llega (Mario) Vargas Llosa, pues recibe un trato especial y sería bueno que informaran cuánto le pagan, o sea, históricamente cuánto han destinado a Vargas Llosa.

El Presidente subrayó que la prioridad ahora es ahorrar y darle al pueblo lo que necesita.

Le llaman a eso populismo y, entonces, ¿qué cosa es gobernar? ¿No es ayudar al pueblo y sobre todo a los humildes? Esa es la función principal de un gobernante, ayudar al pueblo.

López Obrador refrendó su opinión en el sentido de que los políticos deben anclarse en sus principios y no optar por el zigzagueo; por ejemplo, comentó, en otros países ha avanzado la derecha y la ultraderecha de manera prepotente.

“El caso de Vox, de España. Acaba de fallecer una gran escritora, y no sé si sea cierto, los de Vox pusieron en el Twitter ‘viviste con odio, estas muriendo con odio’. Así es la derecha”, dijo.