Gustavo Castillo, César Arellano y Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Martes 30 de noviembre de 2021, p. 13

Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, aplazó la audiencia programada este lunes de Raúl Bey-ruti, Rey del outsourcing, en la que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputaría los delitos delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Fuentes del Poder Judicial de la Federación, así como integrantes de la defensa de Beyruti, señalaron que la diligencia, que se realizaría por videoconferencia, se difirió porque el Ministerio Púbico no se presentó, lo que ocasionó que el impartidor de justicia hiciera un extrañamiento a la fiscalía por no asistir. Además, el togado se preguntó por qué se está acusando Beyruti de delincuencia organizada si ocho de los 10 coacusados ya libraron la imputación por falta de pruebas u obtuvieron amparos. Tres de los indiciados fueron detenidos, pero diferentes jueces de control dictaron auto de libertad porque el Ministerio Público no acreditó que las empresas a las que pertenecen estaban constituidas específicamente con la finalidad de beneficiar al llamado Rey del outsourcing. Los otros cinco recibieron el amparo de la ley por parte del juez cuarto de distrito en el estado de México, quien ordenó dejar insubsistente la orden de aprehensión librada en su contra.