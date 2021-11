Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 30 de noviembre de 2021, p. 5

Santa Lucía Del Camino, Oax., Frente a la variante ómicron del coronavirus, el gobierno federal está preparado para todo, estamos atentos siempre, cuidando a la población, porque ese es nuestro trabajo: cuidar a los mexicanos , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al reiterar su compromiso para vacunar a la población, emitió un mensaje: Decirles a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo con los reportes que me han entregado los especialistas .

En su conferencia matutina –organizada en la 28 zona militar de Oaxaca– el tabasqueño consideró que si bien hay mucha información en los medios no debemos de espantarnos, porque hay bastante incertidumbre, información no confirmada, eso es lo que puedo decir. No hay todavía información sólida si esta variante es más peligrosa que las otras, no existe eso, nada más que se detectó en Sudáfrica .

Tras retornar de su gira de trabajo, el Presidente encabezó ayer por la tarde-noche en Palacio Nacional una reunión para revisar las circunstancias relativas a ómicron con sus funcionarios de salud, quienes le entregaron un reporte del caso, que en la mañana de este martes se dará a conocer en la rueda de prensa acostumbrada.

Al encuentro acudieron los secretarios de Salud, Jorge Alcocer, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, junto con Zoé Robledo, del IMSS, y el subsecretario Hugo López-Gatell, entre otros.