Emir Olivares Alonso

Periódico La Jornada

Martes 30 de noviembre de 2021, p. 3

La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff considera que América Latina enfrenta un momento difícil en la geopolítica global, donde los grupos de ultraderecha han tomado fuerza y la integración de las naciones es compleja.

Sin embargo, acota, los triunfos de Andrés Manuel López Obrador en México (2018), Alberto Fernández en Argentina (2019), Luis Arce en Bolivia (2020) y Pedro Castillo en Perú (2021) brindan a la región una perspectiva esperanzadora porque encabezan proyectos progresistas que luchan por erradicar uno de los mayores cánceres: la desigualdad.

Rousseff, una de las figuras más emblemáticas de la izquierda en la región, visita la Ciudad de México para participar en el séptimo Encuentro del Grupo Puebla –que agrupa personalidades progresistas de América Latina y España–, el cual se desarrollará martes y miércoles en esta capital.

En ese contexto, abre un espacio en su agenda para ofrecer una entrevista a La Jornada, en la que analiza la actualidad geopolítica de la zona y los riesgos para su soberanía; hace un balance de los gobiernos progresistas, de sus errores y de los ataques que sufren desde las élites conservadoras; y advierte de la consolidación mundial de grupos de ultraderecha, aliados al neoliberalismo, y del incremento de la desigualdad: Es increíble que el país más rico del mundo, Estados Unidos, también tenga hambre .

Férrea opositora a la dictadura militar impuesta a partir del golpe de Estado de 1964 en su país, detenida en 1970 y torturada durante sus tres años de reclusión, la ex mandataria brasileña ubica la necesidad de una integración latinoamericana para reforzar la defensa de sus intereses y a la vez sostener relaciones firmes y en igualdad, no sólo con Estados Unidos, sino con la Unión Europea y Asia, en particular con China.

Destaca la relevancia de la secuencia de gobiernos populares y progresistas a partir de inicios del actual siglo: Néstor Kirchner y Cristina Fernández (Argentina), Tabaré Vázquez y José Mujica (Uruguay), Luiz Inácio Lula da Silva y ella misma (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia), por mencionar algunos. Pero, dice, faltaba una nación por sumarse a esa línea.

Teníamos una gran ausencia: México. Por eso, una de las cosas más importantes que ha ocurrido en la historia reciente de América Latina es el triunfo de un gobierno popular democrático y con una política de reducción de la desigualdad, de reafirmación energética y de combate a la corrupción de los grandes grupos económicos: el de Andrés Manuel López Obrador .

Prevé un triunfo de Lula en Brasil para las elecciones del próximo año, inclusive en primera vuelta. Con la suma de esos gobiernos populares, afirma, la dura realidad que hoy enfrenta la región podrá comenzar a transformarse.

La educación es, sin duda –dice–, el principal elemento para que Latinoamérica deje atrás su histórica pobreza y desigualdad. Los estados deben invertir en este rubro. Podemos seguir exportando alimentos, proteínas, minerales, pero no exclusivamente hacer eso, hay que agregarle valor a partir de la educación .

Los desaciertos

No pasa por alto los errores de los regímenes progresistas en la región. Aunque acota que éstos son inherentes a la condición humana y a la vez el principio del aprendizaje.