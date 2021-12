L

a Organización Mundial de la Salud designó la nueva variante de Covid-19 como un motivo de preocupación y la nombró ómicron como la letra 15 del alfabeto griego. Significa literalmente o pequeña , en contraposición a la letra Omega Ω. Lo hizo para no estigmatizar a los países donde surgen (Trump llamaba virus chino al Covid-19). Ómicron fue identificado por primera vez en Sudáfrica la semana pasada. Estados Unidos comenzó a restringir los viajes desde Sudáfrica y varios otros países el lunes. De acuerdo con reportes de la prensa mundial, la OMS asegura que no hay evidencia que sugiera que los síntomas relacionados con ómicron sean diferentes de los causados por otras variantes, como delta. Angelique Coetzee, una médica privada y presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica, dijo a Reuters que los síntomas eran muy leves y podrían tratarse en casa. Sin embargo, como todas las variantes del coronavirus, dijo la OMS, ómicron puede ser capaz de causar enfermedades graves o la muerte, particularmente entre la población vulnerable.

Ademas de Sudáfrica, las autoridades sanitarias portuguesas identificaron 13 casos entre miembros de un club de futbol. Uno de los jugadores que dio positivo había viajado recientemente a Sudáfrica. El ministro de Salud de Canadá dice que los dos primeros casos se encontraron en Ontario después de que dos personas que habían viajado recientemente desde Nigeria dieron positivo. La variante también se ha detectado en viajeros en Bélgica, Hong Kong, Australia e Israel. España impuso una cuarentena de 10 días a viajeros de los países considerados de riesgo. El presidente López Obrador, por su parte, dijo que no debemos espantarnos. Y se va a actuar, como siempre, con mucha responsabilidad, decir a todos los mexicanos que llevamos a cabo un seguimiento y no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo con los reportes que me han entregado los especialistas, y no debemos espantarnos .

Gana Moderna

Los accionistas del laboratorio Moderna se hicieron más ricos al registrar su mejor repunte en un año después de que la compañía dijo que una nueva vacuna para combatir la variante ómicron de coronavirus podría estar lista a principios de 2022, si es necesario. Las acciones subieron 12%, el nivel más alto desde el 30 de septiembre. La compañía movilizó a centenares de trabajadores el Día de Acción de Gracias para comenzar a trabajar en ómicron, dijo el director médico, Paul Burton, durante el fin de semana. Y luego por qué hay tantos escépticos.