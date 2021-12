Hace 20 años se fue George Harrison, el beatle místico

ace 20 años, el 29 de noviem-bre de 2001, el beatle místico se fue de este mundo material. George Harrison reflejó en sus canciones un gran misticismo.

Entre otras muchas cualidades, George se preparó para morir. Recuerdo que antes de ir al viaje a través del Universo, expresó una frase que me impactó: Estoy preparado para morir. Conozco lo que viene . Admiro mucho a George e irremediablemente todos los días, esté donde esté, escucho Here comes the sun.

El lunes 12 de noviembre, en New York, se había reunido por última vez con Paul y Ringo. Hablaron de los comienzos en Liverpool, de su estancia en Hamburgo, de The Beatles. Habían reído y bromeado. Por fin estaban en paz.

George Harrison disfrutaba del recuerdo de una proeza musical y humana incomparable. Entre la realidad y el sueño, lo consciente y la penumbra, Harrison podía permitirse recordar al cuarteto, con amor y sin rencores.

George estaba preparado para morir, se sabía amado por millones de personas en todo el planeta. Se disponía a abandonar un lugar al que siempre considero una escala solamente.

¡George, forever!

Arturo García Alcocer

Gobierno municipal de Guanajuato se disculpa por publicación

Señora directora: Además de enviarle un cordial saludo, me permito exponer algunos puntos sobre la nota informativa que el medio a su digno cargo publicó este lunes, con el encabezado Guanajuato: edil panista ataca a AMLO en cuenta oficial . El sábado 27 de noviembre por la noche, por un desafortunado error de la persona encargada de administrar las redes sociales de la presidencia municipal de Guanajuato, fue compartida una publicación en la página de Facebook Gobierno Municipal Guanajuato ( @GuanajuatoGob) que pretendía publicar en su cuenta particular y a título personal.

Dicha publicación permaneció en línea alrededor de 30 minutos y, al ser detectada por el equipo a mi cargo, fue inmediatamente eliminada. La persona causante de este problema admitió su equivocación y responsabilidad, entregó un acta de hechos y presentó por escrito su renuncia, aunado a las medidas conducentes para evitar que esto se repita.

Cabe aclarar que la publicación referida no se realizó en ninguna de las páginas de redes sociales del presidente municipal de Guanajuato y mucho menos bajo su indicación o iniciativa, ya que la administración de la página de Facebook de la presidencia municipal está a cargo de la Unidad de Comunicación Social.

Finalmente, le reitero que los valores del gobierno municipal de Guanajuato tienen su base en el respeto, la colaboración y la honestidad, por lo que refrendamos nuestro compromiso institucional con la Presidencia de la República y todos los niveles y poderes de gobierno, los medios de comunicación, las instituciones y la sociedad civil, ofreciendo una sincera disculpa por lo acontecido.