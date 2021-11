De La Redacción

Martes 30 de noviembre de 2021

Al menos 40 presuntos delincuentes murieron el pasado fin de semana en Zacatecas, en enfrentamientos ocurridos en las comunidades rurales del municipio de Valparaíso, entre ellas La Florida y El Romerillo, así como en Santa Rosa, en los límites con Fresnillo, entre supuestos grupos antagónicos del crimen organizado, informó el diputado federal Miguel Varela, del Partido Acción Nacional (PAN), quien lamentó que desde el gobierno del estado se sigan maquillando cifras .

El legislador, quien representa el distrito electoral donde ocurrieron las hostilidades, señaló que el viernes pasado y la madrugada del sábado, vecinos, amigos y conocidos que tengo en Valparaíso me comentaron que hubo de 30 a 40 muertos .

Lamentó que “el nuevo gobierno mencione que está abatiendo (a pistoleros del crimen organizado), que son sólo personas vinculadas con los cárteles, cuando la realidad es otra”.

El diputado Varela cuestionó que en su reciente visita el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sólo se haya reunido para revisar temas de violencia e inseguridad con el gobernador David Monreal Ávila –de su mismo partido– y no con los alcaldes de los municipios zacatecanos con más muertes violentas y desapariciones.

“Es el caso del edil de Valparaíso, Eleuterio Ramos Leal, quien me permitió mencionarlo. El Presidente no convocó a los nueve municipios que no tienen policías o donde más violencia se vive.