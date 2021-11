Pero es también un sentimiento de dolor, porque no queremos encontrarlos en este estado. Una imagina que puede ser su hija y no sabe cómo llegó aquí. Antes de que la enterraran, obviamente la lastimaron, la torturaron, y todo eso se nos viene a la cabeza , dijo la madre de Mireya Montiel, desaparecida el 13 de septiembre de 2014.”

Las dos activistas consideraron que Morelos, en especial el oriente del estado, es un horror y ninguna autoridad federal, tampoco el gobernador Cuauhtémoc Blanco, el titular de la FGE, Uriel Carmona, ni el comisionado estatal de Seguridad, Antonio Ortiz, hacen algo para impedir los homicidios e inhumaciones clandestinas.

Angélica señaló que el ex futbolista Blanco no sabe del tema, como que este no es su asunto. Creo que para él es doloroso y no sabe qué decir ni qué hacer. Nosotros le pediríamos que se dé una vuelta por aquí, que sienta el dolor de las familias y vea el horror que está pasando .

Del mismo modo, solicitó a los gobiernos federal y estatal mejorar la seguridad con más policías, educación y reforzamiento de lazos familiares para evitar que los jóvenes engrosen las filas del crimen organizado.

Mencionó que las bandas delictivas cooptan a jóvenes que son quienes están desapareciendo a nuestros hijos .

De acuerdo con Angélica, la zona oeste de Morelos es un aparente tiradero de cuerpos de los grupos delictivos, por lo que recomendó a las corporaciones policiacas que inspeccionen las casas en torno a la región donde opera la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda, pues los ocupantes de varios inmuebles observan con binoculares las labores de los activistas y les toman fotos.