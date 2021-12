Carlos García

Martes 30 de noviembre de 2021

León, Gto., El gobierno panista de León no aceptó que se le entregara el distribuidor vial Benito Juárez, construido en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, porque la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) no reparó fallas y daños que datan de 2018.

La dirección de obra pública municipal elaboró una ficha técnica, en la cual precisó que se deben reparar todas las juntas de expansión, grietas y pavimento del distribuidor vial, entre otras deficiencias, como se solicitó el 23 de mayo de 2019, así como el 6 de julio, el 5 de septiembre y el 27 de noviembre de 2018.

La SCT realizó una supervisión de los desperfectos el primero de abril de 2021 y 12 días después notificó que fueron atendidos parcialmente , señaló la dependencia municipal. A su vez, la administración local pidió que el Colegio de Ingenieros Civiles dictamine las condiciones estructurales generales del puente .

La SCT comenzó a edificar el distribuidor vial en 2014, y lo concluyó en marzo de 2018. Se encargaron de los trabajos las empresas Jaguar Ingenieros Construcciones, Alvarga Construcciones, Calzada Construcción y Aldesa, consorcio que ejecutó el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, donde en julio de 2017 se abrió un socavón en el que murieron dos personas.