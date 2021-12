Madrid/Turín., Croacia se convirtió en la primera semifinalista de la Copa Davis después de imponerse por 2-1 a Italia, que no pudo aprovechar su condición de anfitriona en Turín y cayó en el dobles definitivo.

Pero Croacia no desperdició esa opción. Mate Pavic y Nikola Mektic, números uno y dos del mundo de la modalidad, respectivamente, no fallaron ante Fabio Fognini y Sinner, a quienes derrotaron por 6-3, 6-4 en un partido en el que no concedieron ni un rompimiento.

Repartida en tres ciudades de Europa, la fase final de la Copa Davis se dirime en series al mejor de tres duelos –dos de individuales y uno de dobles– en superficies duras ba-jo techo.

Gran Bretaña y Alemania harán lo propio este martes en la austriaca Innsbruck, donde se juega a puerta cerrada por las restricciones. La sede madrileña recibirá el 1º y 2 de diciembre las dos eliminatorias restantes entre Serbia y Kazajistán, y Rusia y Suecia.